Yeni başlayanlar için en iyi fotoğraf makinesi önerileri Fotoğrafçılığa yeni adım atanların rahatlıkla kullanabileceği bazı fotoğraf makinesi modellerine yakından bakıyoruz.

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Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için doğru fotoğraf makinesini seçmek karmaşık bir süreç olabilir.

Birçok yeni başlayan için, basit ve kullanıcı dostu bir arayüz, temel fotoğrafçılık becerilerini öğrenirken önemlidir.

Ayrıca maliyet, taşınabilirlik ve lens seçenekleri gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

İşte fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için önerilen birkaç fotoğraf makinesi ve bunların özellikleri:

Canon EOS 250D

Canon EOS 250D, fotoğraf ve video tutkunları için en ideal seçenekler arasında yer alıyor.

24,1 megapiksel APS-C CMOS sensörü sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebilirsiniz.

4K video kaydı yapabilen fotoğraf makinesi, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını da destekliyor.

Türkiye fiyatı: 23 bin 500 TL

Canon EOS 800D

Canon EOS 800D, giriş seviyesi fotoğraf makineleri arasında oldukça üst seviyede. Dokunmatik ekran arayüzü ve kolay anlaşılır ayarlar menüsüyle giriş seviyesine hitap eten makine, 45 otomatik netleme noktasıyla hareketli sahneleri kolay ve hızlı bir şekilde yakalamanızı sağlıyor.

DIGIC 7 görüntü işlemcisine sahip fotoğraf makinesi ile 24MP fotoğraflar çekebilirsiniz.

Türkiye fiyatı: 24 bin 200 TL

Panasonic Lumix FZ2000

Panasonic DMC-FZ2000EG, yüksek performanslı zoom yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

20x optik zoom özelliğiyle etkileyici bir yakınlaştırma gücü sunan fotoğraf makinesi, 20.1 megapiksel 1 inç sensör sayesinde, keskin ve ayrıntılı görüntüler çekebiliyor.

Türkiye fiyatı: 30 bin TL

Nikon D5600

Nikon D5600, Nikon'un kendinizi amatör hissetmeyeceğiniz güçlü fotoğraf makinelerinden bir tanesi. Yeni başlayanlar için oldukça kullanışlı olan D5600, mükemmel fotoğraflar çekebileceğiniz 24 megapiksel APS-C sensörü ile birlikte geliyor.

Türkiye fiyatı: 30 bin TL

Sony Alpha A6400

Sony Alpha a6400, profesyonel kalitede fotoğraflar çekmek isteyen fotoğrafçılar için ideal bir seçenek.

Güçlü fotoğraf makinesi, yüksek çözünürlüklü 24.2 megapiksel APS-C Exmor CMOS sensörüyle donatılıyor. Ayrıca 425 faz algılama noktası ve 0.02 saniyelik odaklama süresi dikkat çekiyor.

Türkiye fiyatı: 29 bin TL

Nikon D3500

Giriş seviyesinde konumlanan Nikon D3500, içerdiği kılavuz sayesinde basit bir kontrol şeması içeriyor. 24 megapiksel APS-C sensörüyle oldukça kaliteli fotoğraf çekebilen D3500, rakiplerinden daha iyi bir performans sunuyor.

Türkiye fiyatı: 17 bin TL

Canon EOS R10

Orta segmentteki en iyi fotoğraf makinelerinden biri olan Canon EOS R10, Dual Pixel CMOS AF II teknolojisi sayesinde insanları, hayvanları ve araçları fotoğraf ve video modlarında tanıyarak takip edebiliyor.

4K/30p video çekimi ile yüksek kaliteli ve ayrıntılı videolar da oluşturulabilen fotoğraf makinesi, 32000 ISO değerine ulaşabiliyor.

Türkiye fiyatı: 34 bin 400 TL

Nikon D7500

Nikon D7500, güçlü özellikleri ve üstün performansıyla, fotoğrafçılık tutkunları için harika bir seçenek olabilir.

Fotoğraf makinesi, geniş 20.9 megapiksel APS-C sensörü sayesinde yüksek detaylara sahip çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.

Ayrıca, 51 noktalı otomatik netleme sistemi, keskin ve net fotoğraflar elde etmenize yardımcı oluyor.

Türkiye fiyatı: 37 bin 500 TL