Yeni oyuncu telefonu Nokia G10'dan ilk bilgiler geldi

Nokia, önümüzdeki günlerde yeni G serisinin ilk telefonunu satışa çıkaracak. Gelen bilgilere göre bu model, oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülecek.

Günümüzde oldukça büyüyen mobil oyun sektörü, akıllı telefon üreticilerini de heyecanlandırıyor.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde yeni bir oyuncu telefonu üzerinde çalışıyor. HMD Global çatısı altında hizmet veren Finlandiya merkezli şirket, önümüzdeki günlerde yeni G serisini tanıtacak.

TA-1334 model numarası ile gelecek Nokia G10 hakkında şimdilik fazla detay yok. Ancak sızdırılan bilgiler, modelin bir oyuncu telefonu olacağına işaret ediyor.





NOKIA G10 NELER SUNACAK

Nokia G10'dan gelen ilk bilgilere göre telefon, gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak. Ayrıca telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geleceği düşünülüyor.

6,4 inç'lik bir ekran ile gelmesi beklenen Nokia G10'un 48MP ana kameraya sahip olması bekleniyor.

Günümüzde piyasadaki oyuncu telefonlarına baktığımızda, oldukça üstün özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Ancak Nokia G10'un beklenen özellikleri, giriş ve orta seviye bir modeli işaret ediyor. Son olarak, telefonun yakın bir tarihte tanıtılıp satışa çıkacağını belirtelim.

Akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek isteyen Nokia, bakalım G10 modeliyle başarılı olabilecek mi?