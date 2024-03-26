Yeni rekor: TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvuru yaptı.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular birkaç ay önce başlamıştı. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST heyecanı, 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL malzeme desteğiyle bu yıl da devam edecek.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek.

Başvuru rekoru kırıldı

TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçen yıl TEKNOFEST'te 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

TEKNOFEST'e; 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında şunları söyledi: