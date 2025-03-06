Yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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2020 yılında, Volkswagen'in Çin'e özel olarak ürettiği Tayron'un Avrupa pazarına gelebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Birkaç yıl içinde bu iddiaları doğrulayan Volkswagen, Tayron'un Tiguan Allspace'in yerini alacağını açıkladı.

Aradan geçen dört yılın ardından, beklenen an nihayet geldi ve Alman şirket, yeni SUV modeli Tayron'u geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttı.

VOLKSWAGEN TAYRON ARTIK TÜRKİYE'DE

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu.

YENİ VOLKSWAGEN TAYRON NELER SUNUYOR

Volkswagen Tayron, hem mini bir Touareg hem de büyük bir Tiguan olarak tanımlanabilir. Bu model, her iki aracın arasında konumlanıyor ve 7 koltuklu seçeneği ile dikkat çekiyor.

3 alanlı klima sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan gibi özellikler Tayron'u cazip kılan detaylar arasında.

Tayron, Tiguan’da olduğu gibi Life, Elegance ve R-Line donanım paketleri ile satışa sunulacak.

Tayron'un motor seçenekleri de oldukça geniş. İki şarj edilebilir hibrit (eHybrid), bir yarı hibrit (eTSI), iki turbo benzinli (TSI) ve iki turbo dizel (TDI) motor seçeneği bulunacak.

Güçleri 150 bg ile 272 bg arasında değişen bu motorlar, çift kavramalı şanzımanlarla sunulacak. Hibrit modeller 6 ileri otomatik DSG, içten yanmalı modeller ise 7 ileri otomatik DSG ile gelecek.

Yarı hibrit modellerde ise elektrikli menzil oldukça geliştirilmiş. 19.7 kWh'lik yeni batarya sayesinde Tayron, sadece elektrikle 100 kilometre yol kat edebilecek.

VOLKSWAGEN TAYRON TÜRKİYE FİYATI

1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Life, Otomatik - 2.309.200 TL

1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Elegance, Otomatik - 2.807.200 TL

1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit R-Line, Otomatik - 2.995.200 TL