Yeni Windows güncellemesi bilgisayarları yavaşlatıyor

Microsoft'un yayınladığı KB4559309 kodlu Windows güncellemesi, bilgisayarları hızlandırmak yerine performansı düşürüyor.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KB4559309 isimli güncellemede de durum farklı değil.

Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaların ve web sayfalarının geç açıldığından şikayet ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, güncellemenin hatalı olduğunu kabul etti.

SORUN ARAŞTIRILIYOR

Sorunun kaynağını araştırdığını açıklayan Microsoft, Windows 10'daki Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla kullanıcılardan daha fazla bilgi istedi.

GÜNCELLEME NASIL KALDIRILIR

Söz konusu sorunlarla karşılaşırsanız, yüklü güncellemeyi manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB4559309 isimli güncelleştirmeyi kaldırabilirsiniz.