Yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi

İtalya’da bulunan aktif yanardağ Etna, geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçmişti. Kül ve duman püskürten Etna Yanardağı, uydu aracılığıyla uzaydan fotoğraflandı.

İtalya'da bulunan ve 3 bin 326 metre yüksekliğiyle Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna, aralık ayı içerisinde yeniden faaliyete geçerek kül ve duman püskürtmeye başlamıştı.

Etna Yanardağı’ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen hafta kaya parçaları ve kül püskürtmeye başlayan Etna Yanardağı, uzaydan uydu aracılığıyla görüntülendi.

Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus, Etna Yanardağı’nın faaliyetini içeren ve uydusu Sentinel 2 tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaştı.

İşte Sentinel 2 kamerasından Etna Yanardağı: