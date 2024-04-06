Yerli füze motoru KTJ-3700 ateşlendi Yerli kaynaklarla geliştirilen, Kale Arge'nin özgün turbojet füze motoru KTJ-3700, son derece zorlu ve kritik bir test sürecini başarıyla geçti.

ensonhaber.com

Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi alanında önemli adımlar atarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.

Turbojet füze motorları alanında yapılan çalışmalar da savunma kapasitesini güçlendirmede önemli bir adım olarak görülüyor.

Terli turbojet motor zorlu testi başarıyla geçti

Bu çerçevede Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen özgün turbojet füze motoru KTJ-3700, çok zorlu ve kritik bir test faaliyetini başarıyla tamamladı.

Oldukça zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen testin sonucunda KTJ-3700, her türlü şart ve koşulda güvenilirlik seviyesinin en üst düzeyde olduğunu kanıtladı.

Kale Arge tarafından geliştirilen motorlar halen ATMACA ve SOM ( KTJ-3200) ve ÇAKIR füzelerine (KTJ-1750) güç veriyor.

Toplam 3 bin 700 Newton güç üretecek motor, Roketsan tarafından test atışlarında kullanılacak. Ardından da seri imalatı yapılacak olan KARA ATMACA’da yer alacak.

KTJ-3700'ün özellikleri

Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından yapılan açıklamada şöyle dedi: