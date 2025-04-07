Yerli GPS uygulaması Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek

AA & Ensonhaber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamında derlenen bilgilere göre, sanayide otomasyonun hızla yaygınlaşması ve cihazlar arası bağlantının artmasıyla birlikte, siber tehditler de ciddi bir güvenlik gündemi haline geliyor. Artan risklere karşı, özellikle endüstriyel otomasyon sistemlerinin dış müdahalelere karşı korunması ve kritik verilerin güvence altına alınması hayati önem taşıyor.

Bu çerçevede, yerli imkanlarla geliştirilecek siber güvenlik çözümlerinin, yalnızca dijital altyapıyı korumakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’yi dijital dönüşüm sürecinde küresel ölçekte güçlü bir oyuncuya dönüştürmesi hedefleniyor.

KONUMDAN ZAMANA: TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK SİSTEM

Türkiye’nin stratejik teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltma ve uzaydaki etkinliğini artırma vizyonu doğrultusunda, GPS benzeri küresel sistemlere alternatif sunacak olan Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi hayata geçiriliyor. Bu sistem sayesinde Türkiye, kendi uyduları üzerinden hassas konum, navigasyon ve zamanlama verileri sağlayabilecek.

Sistem; askeri güvenlikten sivil iletişime, akıllı ulaşım ağlarından hassas tarım uygulamalarına kadar pek çok alanda kilit roller üstlenecek. Bu kapsamda, ön fizibilite çalışmalarından atomik saat üretimine, mevcut sistemlerin dayanıklılığını artırmaya kadar bir dizi kritik adım atılıyor. Ayrıca, Uydu Tabanlı İyileştirme Sistemi ve nihayetinde Bölgesel Uydu Konumlama Sisteminin kurulması hedefleniyor.

Bu vizyon doğrultusunda, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile Türkiye Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen rubidyum atomik saatin prototipi, uzay koşullarına uygunluk testlerinden geçiriliyor. Aynı zamanda, küp uydu tasarımı tamamlanmış durumda ve alt sistemlerin üretimi ile tedarik süreçlerine geçilmiş bulunuyor. Bu adımlar, hem gelecekteki uydulara entegre edilecek milli teknolojilerin geliştirilmesini hem de özel sektör girişimcilerine yeni fırsatların sunulmasını sağlayacak.

YERLİ DİJİTAL EKOSİSTEM: HARİTADAN SOSYAL MEDYAYA

Dijital çağda bağımsızlık sadece donanım değil, aynı zamanda yazılım ve platform altyapısında da kendini gösteriyor. Türkiye, yerli harita ve navigasyon sisteminden başlayarak, milli arama motoru, sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli uygulamalara kadar geniş bir dijital ekosistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu platformların yerli girişimlerce geliştirilmesi; hem teknolojik bağımsızlığın pekiştirilmesini hem de yurtdışına giden veri ve ekonomik kazancın yurt içinde kalmasını sağlayacak. Aynı zamanda, Türkiye’ye özgü ulaşım dinamiklerini, şehir planlamasını ve kültürel ihtiyaçları kapsayacak şekilde geliştirilecek yerli bir harita ve navigasyon uygulaması, uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye taşınacak.

Son olarak, dijital güvenliğin sağlanması, yerel kullanıcıların korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve altyapının milli güvenlik zemininde güçlendirilmesi adına, Türkçe büyük dil modeli ve yapay zeka temelli yeni nesil uygulamalar da stratejinin merkezinde yer alıyor.