Yerli insansız kara aracı BARKAN, zorlu koşullarda 1000 kilometreyi devirdi Türk savunma sanayisi tarafından yerli imkanlarla geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, zorlu koşullarda ve coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı.

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AA & Ensonhaber

HAVELSAN tarafından geliştirilen "orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan yeni bir teknolojik çözüm olarak öne çıkıyor. Dijital birlik konseptinin bir parçası olan BARKAN, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özel geliştirmelerle 2023 sonunda envantere dahil edildi.

Zorlu koşullarda bin kilometre yol katetti

Saha testlerinde başarılı performans sergileyen BARKAN, karlı ve çamurlu zorlu coğrafi koşullarda 1000 kilometreden fazla mesafe kat edebilme yeteneğine sahip. Bu özellikleri sayesinde BARKAN, asimetrik tehditlere karşı güvenlik güçlerine etkili bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda zorlu arazi ve sert hava koşullarında üstün performans göstermekte.

Çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor

BARKAN'ın modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları, çeşitli görevleri yerine getirme yeteneğini artırıyor. Taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle başarıyla yerine getirebilen BARKAN, çeviklik gerektiren senaryolarda ileri düzeyde güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

Diğer otonom araçlarla operasyona katılabiliyor

BARKAN'ın sürü altyapısı, diğer otonom araçlarla entegre olarak ortak harekat gerçekleştirebilme yeteneği sunuyor. Saatte 13 kilometreye kadar ulaşabilen ve 5 saatten uzun süre görev yapabilen BARKAN, yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artırarak güvenlik güçlerine önemli avantajlar sunuyor.

Kullanıcının güvenini kazandı

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN aracının zorlu arazi koşullarında yapılan doğrulama testlerinde 1000 kilometreyi aşarak sahada kullanıcının güvenini kazandığını söyledi. Ataoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çizdiği misyon doğrultusunda HAVELSAN olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. BARKAN projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu. HAVELSAN'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor.

Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.

İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.