Yerli üretim TCL 20E ve TCL L7 modelleri satışa çıktı: İşte fiyatlar

Çinli üretici TCL; TCL 20 SE'den sonra, yerli üretim TCL 20E ve TCL L7'nin de satışa çıktığını duyurdu.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapmıştı.

Ülkemizde satışa sunacağı ürün gamını genişletmeye devam eden marka, TCL 20 SE'den sonra, yerli üretim TCL 20E ve TCL L7 akıllı telefon modellerinin de satışa çıktığını duyurdu.

TCL 20E ÖZELLİKLERİ

TCL 20E'nin 32GB dahili hafızası, tüm dosyaları, fotoğrafları ve videoları sık sık temizlemeye gerek kalmadan saklamak için cihaz içinde yeterli alan sağlıyor.

3GB RAM ile donatılan sistem, aynı anda birden fazla uygulama çalıştığında bile performansını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor.

TCL 20E'nin 13MP Yapay Zeka destekli Üçlü Kamerasıyla kullanıcılar, kaydetmek istedikleri anı kayıp gitmeden önce yakalayabiliyor.

Tek dokunuşla mükemmel çekimler sağlayan Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği, yeniden çekim yapma veya yeniden odaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Doğa çekimleri için ideal olan 2MP Makro Kamera ile ayrıntıların güzelliği karelere yansıyor.

Kullanıcılar ister gün batımının önünde, ister loş bir restorandayken 5MP Ön HDR Kamera ile kendi fotoğrafını en iyi şekilde ve en yüksek ayrıntıda çekebiliyor.



Akıllı Yönetici ile donatılmış 4.000 mAh pil sayesinde kullanıcılar, gün boyunca hareket halindeyken telefonunun keyfini çıkarıyor.

TCL 20E'nin sekiz çekirdekli Mediatek MTK6762D işlemcisi daha az enerji ile daha hızlı çalışıyor ve önemli görevler için cihazın gücünü koruyor.

Güç tasarrufu ve sistem hızı da Smart Manager'ın akıllı optimizasyonundan ek bir destek alarak tam şarjla yüzde 6 ekstra güç sunabiliyor.

TCL 20E TÜRKİYE FİYATI

Yerli üretim TCL 20E, 2 bin 399 TL fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu.





TCL L7 ÖZELLİKLERİ

TCL L7'nin 5.5 inç HD+ 18:9 ekranıyla kullanıcılar geniş görüntünün keyfini çıkarıyor. Telefon, video içeriklerini sinema gibi sürükleyici bir ekranda izlemenin yanı sıra yüz kilidi ile güvende tutma imkanı da sunuyor.



TCL L7'deki dört çekirdekli Qualcomm 215 işlemci ve ultra hızlı çoklu görev için optimize edilmiş Android 10 (Go sürümü), kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarıyor.

Akıllı Yönetici ile bir dokunuşla performansı daha da artırmak mümkün. Uzun ömürlü 3000 mAh pil de kullanıcılara gün boyu yeten enerji sağlıyor.



Android 10 (Go sürümü) ile telefonda her zamankinden daha yalın, daha hızlı ve daha güvenli bir işletim sistemi bulunuyor.

TCL L7'de özelliklere kolayca erişebilmek için özel bir Google Asistan Tuşu bulunuyor.

TCL L7 FİYAT

Yerli üretim TCL L7, 1.599 TL fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu.