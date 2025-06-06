AA & Ensonhaber

Yerli ve milli olarak geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte tarihi başarı...

200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşıldı, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte 200+ kilometre irtifaya ulaşılarak hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır. DeltaV Uzay başta olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, bilim insanlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı kutluyor, uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz.

"TÜRKİYE ARTIK UZAYIN DERİNLİKLERİNİ HEDEFLİYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de sosyal medya hesabından bir milletin iradesinin göklere inanç, mühendislik ve azimle kazınacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

DeltaV'nin yerli ve milli hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa yalnızca teknik bir eşik değil, bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Milli Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız, bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız. Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Gerçekleştireceğimiz Ay görevinin hibrit roket motorunu geliştiren DeltaV Uzay, tarihi bir başarıya daha imza attı. Tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, emek veren herkesi yürekten kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.