Yerli ve milli hücum botunda bir ilk: Siber güvenlik kullanılacak

Türkiye’de denizcilik tarihinde ilkler yaşanmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından STM, Türk denizcilik tarihinde önemli bir kilometre taşına daha imza attı.

MİLLİ HÜCUMBOT, SİNSİ BEKLEYİŞ VE ANİ TAARRUZ İÇİN DONATILIYOR

Milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkanlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek.

Gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak.

YERLİ TASARIM, YERLİ ÜRETİM

Yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak geminin dizaynı dahil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor.

Sığ sularda harekat yeteneği ile ön plana çıkan milli hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda zorlu deniz koşullarında harekât icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.

Gemide silah ve sensörler olarak 76 mm baş top, Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) istemi, Yakın Hava Savunma Sistemi (PDMS), 2x12,7 mm uzaktan kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi, 2xChaff/Dekoy Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi ve 3B Arama Radarı bulunacak.

"MİLLİLİK ANLAMINDA DA ASLINDA BAKTIĞIMIZDA EN YÜKSEK ORANLARA SAHİP GEMİMİZ OLMUŞ OLACAK"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz şu cümleleri kurdu:

"Milli hücum botumuz MİLGEM kapsamında yerli milli korvetlerimiz yapıldı. Sonrasında İ sınıfı firkateynlerle milli firkateynimiz de oldu. Burada sergilediğimiz milli hücumbot, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. İnşallah ilk prototip üretiminden sonraki 8 Temmuz’da sac kesimi yapıldı. Çok hızlı bir şekilde teslimatını gerçekleştiriyor olacağız. Daha sonra seri üretim aşamaları olacak. Milli hücumbotumuzun şöyle bir özelliği var; üzerindeki silah sensör, elektronik sistemler tamamen yerli firmalarımız tarafından yapılıyor. Millilik anlamında da aslında baktığımızda en yüksek oranlara sahip gemimiz olmuş olacak. Bir taraftan oldukça hızlı. 39 knot hız yapabilecek. 68 metre boyunda. Özellikle sığ sularda kullanım anlamında üzerindeki silah sensör sistemleri anlamında aslında çoğu yerde yurt dışında korvet olarak adlandırılan gemilerle benzer yetkinliklere sahip, hatta belki daha yüksek ateş gücüne sahip bir gemi ortaya çıkacak. İnşallah sadece Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacıyla kalmayacak, burada elde edilen tecrübelerle başta STM olmak üzere ülkemizin askeri ve denizcilik sisteminde ihracat anlamında da çok önemli fırsatlar yakalayacak"

"TASARIM AŞAMASIYLA BERABER SİBER GÜVENLİĞİN DAHİL EDİLDİĞİ İLK PROJE OLMUŞ OLACAK"

Siber güvenliğin olduğu ilk gemi olacağını belirten Güleryüz şunları söyledi: