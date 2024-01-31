Yerli zirai drone, katıldığı ilk fuarda yurt dışından ilgi gördü Zirai amaçlı insansız hava aracı üreten Türk firması, tarımsal ilaçlama ve yük taşıma drone'unu tanıttığı ilk fuarında yurt dışından sipariş aldı.

AA & Ensonhaber

AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı, Türkiye'nin sektöründe lider konumda olan ve bu yıl 19. kez İzmir'de kapılarını açtı. Fuar, tarım ve hayvancılıkla ilgili en son gelişmeleri ve teknolojileri sergileyerek, yerli ürünleri hem Türk hem de uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı sunuyor.

Bu yılki fuara katılan bir firma, Konya'da kurulu tesisinde yerli imkanlarla zirai amaçlı iki farklı insansız hava aracı geliştirdi. Firma, fuar kapsamında yeni modellerini ilk kez sergileyerek ilaçlama ve yük taşıma amaçlı olarak tasarladığı drone'ları, özellikle yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Fuarın ilk gününden itibaren firma, yeni modelleri için birçok sipariş alarak başarılı bir başlangıç yaptı.

"İthal üründen daha hesaplı"

Şirketin Genel Müdürü Gürhan Ünses, drone'ların tarımsal faaliyetlerde kullanımının yaygınlaştığını, kendilerinin de yaklaşık 4 yıldır bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İthal edilen drone'lara alternatif olarak yerli imkanlarla üretim yaptıklarını belirten Ünses, zirai drone kullanımının son yıllarda yaygınlaşan kullanımının gelecekte katlanarak artmasını beklediklerini dile getirdi.

Ünses, uluslararası fuara iki farklı modelle katıldıklarını kaydederek,şu ifadeleri kullandı:

Bunlardan biri, sulama boruları, balyalar ya da ağır çuvalların yağış ya da çamur nedeniyle tarlaya girilemediği zamanlarda taşıması için ürettiğimiz kargo taşımacılık drone'u. Diğeri de zirai ilaçlama drone'u. Çok kısa sürede, arazide başarılı bir şekilde ilaçlama yapmaları, traktörün çiğnemesinden kaynaklı ekin kaybına neden olmaması, çok daha düşük oranda suyla çok kısa sürede ilaçlama yapmaları mümkün.

Ünses, ilaçlama drone'unun 40 litre bitki besleme ürünü alabildiğini, bunu 40 dönümlük alana 10 dakika içinde püskürtebildiğini ifade ederek, özellikle ilaçlamanın zor yapılabildiği meyve bahçelerinde başarılı olduğunu belirtti.

Yerli dronların ithal ürüne göre yüzde 30 hesaplı olduğunu aktaran Ünses,

Bunun haricinde sivil havacılık kısmında uçuş izinlerinde, tamamen Türkiye'de üretilmiş drone'ların lisanslandırılmaları, üzerindeki bulunan plakaların daha kolay şekilde alınabilmesi, eğitimlerin daha kolay olması çiftçimizin yerli üretim ürününe ulaşmasını kolaylaştırmakta.

dedi.

Ünses, kargo drone'ların 60-70 kilogramlık ağırlıkları taşıyabildiğini dile getirerek, şöyle konuştu: