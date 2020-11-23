YouTube, artık bütün videolarda reklam gösterecek

YouTube, artık iş ortağı programına üye olmayan kanalların videolarında da reklam gösterileceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor. Geçtiğimiz günlerde sesli reklamlar özelliğini kullanıma sunacağını duyuran platform, yine çok tartışılacak bir karara daha imza attı.

YouTube'da reklam yayınlayıp gelir elde etmek isteyen kullanıcıların, YouTube'un iş ortağı programına katılması gerekiyor. Ancak yalnızca binden fazla aboneye sahip ve 4 bin saat izlenme süresine sahip kanallar bu programa katılabiliyor.

REKLAMSIZ VİDEO KALMAYACAK

Güncellenen YouTube politikaları nedeniyle artık iş ortağı programına katılmayan kanalların videolarında da reklam gösterilmeye başlanacak. Ancak bu kanallar, iş ortağı programına dahil olmadıkları için reklamlardan herhangi bir gelir elde edemeyecek.

Bu durum, YouTube'da yer alan tüm videolarda reklam gösterileceği anlamına geliyor.

ÜCRETLİ ABONELİĞE YÖNLENDİRİYOR

Bildiğiniz gibi YouTube'un ücretli abonelik hizmeti "YouTube Premium" kullanıcıları, reklamsız bir YouTube deneyimi yaşayabiliyor.

Platformun reklam sayısını artırması ve kullanıcıları ücretli abonelik servisini almaya yönlendirmesi, oldukça tepki çekiyor.

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