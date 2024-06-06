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YouTube, ateşli silah içeren video politikalarını değiştiriyor

YouTube, ateşli silah içeren video politikalarını değiştiriyor YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştirecek.