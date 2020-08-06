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    Google, Çin merkezli binlerce YouTube kanalını sildi

    Google, 2 bin 500’den fazla Çin kaynaklı YouTube kanalını platformdan kaldırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 15:04
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    Google, Çin merkezli binlerce YouTube kanalını sildi

    Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, platformda yayılan yanış bilginin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

    GOOGLE'DAN ÇİNLİ HESAPLARA DARBE

    Google'dan yapılan açıklamada, koordineli etki operasyonları yürüten 2 bin 500'den fazla Çin merkezli kanalın kapatıldığı belirtildi. Kapatılan hesapların arasında, ABD'deki koronavirüs olaylarıyla ilgili siyasi içerik yayınlayan Çinli kanallar da bulunuyor.

    yutube

    Kaldırılan hesapların hem Çince hem de İngilizce metinlerle birlikte, Çin yanlısı hükümet kanallarından alınan video görüntüleri kullandığı tespit edildi.

    Söz konusu siyasi videoların, TikTok gibi alakasız platformlarda videoların arasına yerleştirildiği de belirlendi.

    Kullanıcılar bu sayede, yayınladıkları siyasi içerikleri bugüne kadar kamufle etmeyi başardı.

    Google, Çin’de yasaklanan kanallar dışında Rusya ve İran’da da benzer hesapların olduğunu söylüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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