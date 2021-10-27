Euro
11.0203
-0.42%
Dolar
9.4786
-0.6%
Altın
545.2
-0.86%
Borsa
1.516
0.43%
Bitcoin
560.250
-5.75%
BTXN Coin
21.37
2.74%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    YouTube, çocukların kullandığı 7 milyon kanalı sildi

    YouTube, 2021'in ilk dokuz ayında küçük çocuklara ve ergenlere ait olduğundan şüphelenilen 7 milyon kanalı platformdan kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YouTube, çocukların kullandığı 7 milyon kanalı sildi

    Son zamanlarda sosyal medya şirketleri, özellikle çocuk kullanıcıların gizliliği konusunda baskı altında kalıyor. Şirketler, bu haftaki senato duruşmasında komiteye ifade verecek.

    Dünyanın en popüler video platformu YouTube, 2021'in ilk 9 ayında reşit olmayan çocuklara ait 7 milyon hesabı kaldırdığını duyurdu.

    3 AYDA 3 MİLYON HESABI SİLDİ

    Google’ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller, YouTube'un yakın zamanda otomatik hesap kaldırma çabalarını hızlandırdığını ve yılın üçüncü çeyreğinde üç milyon hesabın silindiğini söyledi.

    Ayrıca YouTube, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların yüzde 85’inin 10 kez izlenmeden önce siteden kaldırıldığını komiteye bildirecek.

    DİĞER PLATFORMLAR DA KOMİTE KARŞISINA ÇIKACAK

    YouTube gibi Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya devleri de Senato alt komitesi önünde ifade verecek.

    YOUTUBE

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir