YouTube, çocukların kullandığı 7 milyon kanalı sildi

YouTube, 2021'in ilk dokuz ayında küçük çocuklara ve ergenlere ait olduğundan şüphelenilen 7 milyon kanalı platformdan kaldırdı.

Son zamanlarda sosyal medya şirketleri, özellikle çocuk kullanıcıların gizliliği konusunda baskı altında kalıyor. Şirketler, bu haftaki senato duruşmasında komiteye ifade verecek.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, 2021'in ilk 9 ayında reşit olmayan çocuklara ait 7 milyon hesabı kaldırdığını duyurdu.

3 AYDA 3 MİLYON HESABI SİLDİ

Google’ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller, YouTube'un yakın zamanda otomatik hesap kaldırma çabalarını hızlandırdığını ve yılın üçüncü çeyreğinde üç milyon hesabın silindiğini söyledi.

Ayrıca YouTube, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların yüzde 85’inin 10 kez izlenmeden önce siteden kaldırıldığını komiteye bildirecek.

DİĞER PLATFORMLAR DA KOMİTE KARŞISINA ÇIKACAK

YouTube gibi Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya devleri de Senato alt komitesi önünde ifade verecek.