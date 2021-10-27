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- YouTube, çocukların kullandığı 7 milyon kanalı sildi
YouTube, çocukların kullandığı 7 milyon kanalı sildi
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 10:27
- Güncelleme : 27.10.2021 - 10:40
Son zamanlarda sosyal medya şirketleri, özellikle çocuk kullanıcıların gizliliği konusunda baskı altında kalıyor. Şirketler, bu haftaki senato duruşmasında komiteye ifade verecek.
Dünyanın en popüler video platformu YouTube, 2021'in ilk 9 ayında reşit olmayan çocuklara ait 7 milyon hesabı kaldırdığını duyurdu.
3 AYDA 3 MİLYON HESABI SİLDİ
Google’ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller, YouTube'un yakın zamanda otomatik hesap kaldırma çabalarını hızlandırdığını ve yılın üçüncü çeyreğinde üç milyon hesabın silindiğini söyledi.
Ayrıca YouTube, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların yüzde 85’inin 10 kez izlenmeden önce siteden kaldırıldığını komiteye bildirecek.
DİĞER PLATFORMLAR DA KOMİTE KARŞISINA ÇIKACAK
YouTube gibi Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya devleri de Senato alt komitesi önünde ifade verecek.