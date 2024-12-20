YouTube, daha akıcı bir deneyim için Android'de yeni yatay düzeni test ediyor

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YouTube, Android uygulamasının yatay düzenini yeniliyor. Daha büyük ekranlı telefonlar, tabletler ve katlanabilir cihazlar için optimize edilen yeni düzen, daha kullanışlı ve modern bir arayüz sunuyor.

YATAY DÜZENDE İYİLEŞTİRMELER

YouTube uygulaması, şu anda dikey kullanım için optimize edilmiş durumda. Yatay modda ise arayüz, dikey modun döndürülmüş hali olarak görünüyor ve bu da bazı kullanıcı deneyimi sorunlarına neden oluyor.

Google, bu sorunu çözmek için yatay düzende bazı değişiklikler yapıyor. Yeni düzende, abonelik akışı daha iyi bir konuma yerleştirilirken, kanal güncellemeleri sol taraftaki gezinme çubuğuna taşınıyor. Videolar ise ikinci sütunda gösteriliyor.

DAHA TEMİZ VE KULLANIŞLI BİR ARAYÜZ

Yeni düzen, yatay modda ekranda daha fazla bilgi gösterilmesini sağlıyor. Ayrıca, küçük resim boyutları da ayarlanarak boş alanlar değerlendiriliyor. Kanal görünümü de daha temiz ve düzenli hale getirilmiş.

Yeni yatay düzen, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler için önemli bir geliştirme. Bu cihazlar, genellikle yatay modda kullanılıyor ve YouTube'un yeni arayüzü, bu cihazlarda daha iyi bir deneyim sunacak.

YAYIN TARİHİ BELİRSİZ

YouTube'un yeni yatay düzeni henüz test aşamasında. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.