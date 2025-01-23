YouTube Premium kullanıcıları için yeni deneysel özellikler yayınlandı

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YouTube, Premium aboneleri için yeni deneysel özellikler duyurdu. İzleme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bu özellikler, Premium abonelerine daha fazla seçenek sunuyor.

YENİ DENEYSEL ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli ses: Müzik videolarında daha net ve derin bir ses deneyimi için 256 kbps yüksek kaliteli ses.

iOS'ta YouTube Shorts için Resim İçinde Resim: Diğer uygulamaları kullanırken veya mesajları kontrol ederken Shorts videolarını izleme.

iOS'ta YouTube Shorts için Akıllı İndirmeler: Çevrimdışı izleme için önerilen Shorts videolarının otomatik olarak indirilmesi.

Web'de "İleri atlama": Videoların en iyi kısımlarına hızlıca atlama.

Mobil cihazlarda daha hızlı oynatma hızları: 4 kata kadar hızlandırılmış oynatma.

KONUŞMA YAPAY ZEKA ARACI

Bununla birlikte, YouTube'un konuşma yapay zeka aracı, iOS'a geliyor. İzlediğiniz videoyla ilgili soruları yanıtlayan ve ilgili içerikler öneren bu araç, daha etkileşimli bir izleme deneyimi sunuyor.