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- YouTube, sesli reklamlar üzerinde çalışıyor
YouTube, sesli reklamlar üzerinde çalışıyor
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 10:18
- Güncelleme : 21.11.2020 - 11:16
Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, Google'ın aldığı yeni bir kararla son günlerde eleştirilerin odağı haline geldi.
Reklam gelirlerini artırmak için pek çok proje üzerinde çalışan YouTube, çareyi platforma Spotify'ı andıran sesli reklamlar getirmekte buldu.
YouTube, yaptığı resmi açıklamada sesli reklamlar özelliğinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi için yayınlanacağını duyurdu.
VİDEOLARDA SESLİ REKLAM DÖNEMİ
Henüz beta aşamada olan özellik kullanıma girdiğinde YouTube kullanıcıları, Spotify'ın ücretsiz sürümündekine benzer sesli reklamlar ile karşılaşacak.
Söz konusu reklamlar hem podcast hem de video yayınlarında yer alacak. Sesli reklamların 15 saniye uzunluğunda olması bekleniyor.
TEPKİ TOPLADI
YouTube'un reklam sayısını artırması ve kullanıcıları ücretli abonelik servisini almaya yönlendirmesi, oldukça tepki çekti.
Ayrıca sesli reklamlar nedeniyle kullanıcılar, arka plan müzik veya başka bir video dinlerken bile reklamlara maruz kalacak.
YouTube'u bünyesinde barındıran Google'ın toplam piyasa değeri ise 1 trilyon doların üzerinde.