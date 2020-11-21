YouTube, sesli reklamlar üzerinde çalışıyor

YouTube platforma yeni bir reklam özelliği entegre etmeye hazırlanıyor. Güncelleme sonrası videolarda sesli reklamlar yer alacak.

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, Google'ın aldığı yeni bir kararla son günlerde eleştirilerin odağı haline geldi.

Reklam gelirlerini artırmak için pek çok proje üzerinde çalışan YouTube, çareyi platforma Spotify'ı andıran sesli reklamlar getirmekte buldu.

YouTube, yaptığı resmi açıklamada sesli reklamlar özelliğinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi için yayınlanacağını duyurdu.





VİDEOLARDA SESLİ REKLAM DÖNEMİ

Henüz beta aşamada olan özellik kullanıma girdiğinde YouTube kullanıcıları, Spotify'ın ücretsiz sürümündekine benzer sesli reklamlar ile karşılaşacak.



Söz konusu reklamlar hem podcast hem de video yayınlarında yer alacak. Sesli reklamların 15 saniye uzunluğunda olması bekleniyor.

TEPKİ TOPLADI

YouTube'un reklam sayısını artırması ve kullanıcıları ücretli abonelik servisini almaya yönlendirmesi, oldukça tepki çekti.

Ayrıca sesli reklamlar nedeniyle kullanıcılar, arka plan müzik veya başka bir video dinlerken bile reklamlara maruz kalacak.

YouTube'u bünyesinde barındıran Google'ın toplam piyasa değeri ise 1 trilyon doların üzerinde.