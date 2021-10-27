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    YouTube Shorts'a para kazanma özelliği geldi

    YouTube Shorts videoları çekerek para kazanma özelliği, Türkiye'de kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 11:41
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    YouTube Shorts'a para kazanma özelliği geldi

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

    Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, TikTok uygulamasına benzer özellikler sunuyor.

    PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE

    Google, yayınladığı duyuru ile YouTube Shorts videolarından para kazanma özelliğini Türkiye’de kullanıma sunduğunu açıkladı.

    YouTube Shorts fonu, yurt dışında mayıs ayından beri kullanılıyor ve aylık 100 milyon dolarlık kazanç kullanıcılara dağıtılıyor.

    Türkiye’deki içerik üreticileri de artık yaratıcı ve özgün Shorts videolarından para kazanabilecek.

    youtube shorts

    YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

    Aynı zamanda kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.

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