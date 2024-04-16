YouTube, şimdi de mobil reklam engelleyicilere savaş açtı

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.
Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.
Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.
YouTube, reklam engelleyicilere savaş açtı
YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atmış ve artık eklentileri engellemeye başlamıştı.
Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen YouTube, kullanıcıların karşısına bir uyarı çıkarıyordu.
Şirket, yaptığı açıklamada artık mobil reklam engelleyicilere karşı da önlem alacağını duyurdu.
Yeni bir açıklama yayınlayan YouTube, yaptığı güncellemeyle videolara üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarıyla erişen kullanıcıların ara belleğe alma sorunlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.
YouTube , üçüncü taraf uygulamaların reklamları engellemesine izin vermediğini, çünkü bu durumun içerik üreticilerinin ücret almasını engellediğini belirtiyor.
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