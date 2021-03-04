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    YouTube, TikTok'a rakip olacak platformu Shorts'u yayınladı

    YouTube, TikTok'a rakip olacak kısa video özelliği Shorts'u ABD'de kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 10:32
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    YouTube, TikTok'a rakip olacak platformu Shorts'u yayınladı

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    Örneğin Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok benzeri Reels özelliğini uygulamaya eklemişti. Şimdi ise YouTube, TikTok'un karşısına çıktı.

    YOUTUBE SHORTS YAYINLANDI

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u kullanıma sundu. Şimdilik sadece ABD'de yayınlanan özellik, yakında küresel çapta kullanıcılara sunulacak.

    youtube shorts

    Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, TikTok uygulamasına benzer özellikler sunuyor.

    YouTube'un, aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşan TikTok ile baş edebilmek için nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik bilinmiyor.

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