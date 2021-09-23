YouTube, video indirme özeliğini masaüstü sürümüne getiriyor

YouTube, daha önce yalnızca Premium aboneleri için mobil olarak sunduğu video indirme özelliğini web sürümü için yayınlayacak.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, ilk olarak 2019 yılında Premium abonelik modelini hayata geçirmişti.

YouTube Premium'a abone olan kullanıcılar; video reklamlarından kurtulma, arka planda oynatma, videoları indirme ve çevrim dışı izleme gibi birçok özellikten faydalanabiliyor.

Google'ın bünyesinde yer alan şirket, şimdi de mobil Premium abonelerine sunduğu video indirme özelliğini masaüstü kullanıcıları için de yayınlayacak.

YENİ İNDİRME BUTONU

Yeni özellikle birlikte, bir video açıldığında paylaş seçeneğinin hemen yanında veya üç noktalı menünün kenarında bir indirme butonu yer alacak.

YouTube, bu özellik ile 4K video indirmeye izin vermese de 144p’den 1080p’ye kadar çözünürlükte video indirilmesini sağlayacak.

TEST EDİLİYOR

Mobilde video indirmeyi, Premium üyeler için 2019'da yayınlayan YouTube, masaüstü video indirme özelliğini ise henüz test ediyor.

Bu nedenle yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik, yine Premium abonelerine sunulacak.