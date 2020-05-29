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    YouTube videoları artık bölümlere ayrılabilecek

    Uzun videoları daha kolay izlemenizi sağlayacak video bölümleri özelliği, YouTube'a eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 11:39
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    YouTube videoları artık bölümlere ayrılabilecek

    YouTube'da herhangi bir video izlerken hangi konuların kaçıncı dakikadan itibaren işlendiğini bilmemek, bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyor.

    Video üreticileri, şimdiye kadar bu sorunu çözmek için videoların açıklama kısmına  zaman damgaları yerleştiriyor ve kullanıcı tıkladığında ilgili dakikaya geçiyordu.

    YouTube, bu işi daha basit hale getirmek için video üreticilerinin videoya bölümler eklemesine izin verdi. Bir süredir test aşamasında olan bu özellik, artık herkes tarafından kullanılabilecek.

    YouTube'a gelen yeni bölümler özelliği, video oynatıcıdaki çubuğu bölümlere ayırıyor. Kullanıcılar; fareyle bölümlerin üzerine geldiğinde, bölümlerin hangi konu ile ilgili olduğunu görebiliyor.

    Bölümlerden herhangi birine tıklanıldığında ise video otomatik olarak o bölümden oynatılmaya devam ediyor.

    Şu anda sınırlı sayıdaki videoda kullanılan bu özellik, önümüzdeki aylarda daha çok videoda karşımıza çıkacak.

    Ancak yine de bu özelliği denemek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan ilgili YouTube videosuna göz atabilirsiniz.

     

    Instagram: @eshteknoloji

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