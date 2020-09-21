YouTube videolarını kontrol etmek için yapay zeka yerine insanlar kullanılacak

YouTube videolarını kontrol etmek için yapay zeka yerine insanlar kullanılacak

Google, YouTube'daki videoları denetlemek için artık yapay zeka yerine yeniden insan moderatörler kullanma kararı aldı.

Google'ın bünyesinde bulunan video paylaşım platformu YouTube, son zamanlarda yapay zekanın neden olduğu bazı sorunları gidermeye çalışıyor.

Özellikle koronavirüs döneminde yanlış bilgi içeren videolara taviz vermeyen şirket, haziran-ağustos döneminde 11.4 milyon videoyu platformdan kaldırdığını açıklamıştı.

Bu rakam, YouTube'un 2005 yılında hizmete açılmasından bu yana üç aylık bir süre içinde YouTube'dan kaldırılan en yüksek video sayısı olarak göze çarpıyor.

YAPAY ZEKA, YANLIŞ VİDEOLARI KALDIRIYOR

Google, YouTube videolarını denetlemek için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu durum, yanlışlıkla milyonlarca videonun kaldırılmasına neden oluyor.

Örneğin 2019 yılında, robot savaşı içerikli yüzlerce video, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırılmıştı. YouTube'dan yapılan açıklamada ise, yapay zekanın robotları hayvan olarak algıladığı ve silinen videoların geri yükleneceği belirtilmişti.

VİDEOLARI, YAPAY ZEKA YERİNE İNSAN MODERATÖR DENETLEYECEK

YouTube'un baş ürün sorumlusu Neal Mohan, artık daha fazla insan moderatörün videoları denetleyeceğini ve yapay zeka yükünün azaltılacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçen YouTube, içerik denetleme işinin büyük bir kısmını yapay zekaya bırakmıştı. Bu nedenle, devam eden pandeminin ortasında insan moderatörlerin nasıl denetleme yapacağı bilinmiyor.