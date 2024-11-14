YouTube, yapay zeka tarafından üretilen müzik remikslerini test ediyor

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YouTube, yapay zeka teknolojilerini kullanarak içerik üreticilerine yeni olanaklar sunmaya devam ediyor. Platform, içerik üreticilerinin lisanslı şarkıları "Kısa Videolar" için remikslemesine olanak tanıyan yeni bir yapay zeka destekli özellik üzerinde çalışıyor.

DREAM TRACK İLE MÜZİKLERİ KİŞİSELLEŞTİRİN

"Dream Track" adı verilen bu özellikle, içerik üreticileri bir şarkının ruh hali, tarzı veya türü gibi farklı yönlerini değiştirerek kısa videolarına uygun hale getirebilecek.

Seçkin bir grup içerik üreticiyle test edilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar bir şarkıyı seçtikten sonra yapmak istedikleri değişiklikleri bir komut olarak yazabilecek.

Daha sonra yapay zeka devreye girerek, belirtilen özelliklere göre şarkıyı yeniden düzenleyip 30 saniyelik bir müzik parçası oluşturacak.

YOUTUBE, TELİF HAKLARINA ÖNEM VERİYOR

YouTube, remikslenen müziklerde orijinal eserin telif haklarına uygun bir şekilde kaynak gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

Remikslenen parçaların "Kısa Videolar" platformunda hem orijinal müziğe hem de yapay zeka katkısıyla oluşturulan yeni sürüme ait bilgileri içermesi zorunlu tutuluyor.

YouTube, "Dream Track" deneyimiyle yapay zeka temelli sesleri de bu sürece dahil ederek kullanıcılarına zengin içerik seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Test aşamasında yer alan sanatçılar arasında Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato ve John Legend gibi isimler bulunuyor.

Kullanıcılar, bu sanatçıların yapay zeka ile yeniden oluşturulmuş seslerini kısa videolarında kullanarak müziğe farklı bir yorum katabilecek.