YouTube yeni tasarımı test ediyor: İşte ilk görüntüler YouTube, web sürümünde yeni bir tasarımı test etmeye başladı. Ancak, kullanıcılar yeni düzenden pek de memnun değil.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, şu sıralar yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Video oynatıcısının altında yer alan video başlığı, açıklaması, kanal ismi, beğeni sayısı, paylaşım ve yorumlar gibi seçenekler, yeni tasarımda sağ tarafa alındı.

Daha önce video açıklamasının olduğu yerde ise artık çok belirgin bir şekilde "önerilen videolar" sekmesi geldi.

Kullanıcılar memnun değil

Şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni tasarım, kullanıcıların pek de hoşuna gitmedi. Bazı kullanıcılar, yeni düzeni uygunsuz içerikler olan web sitelerine benzetti.

Birçok kullanıcı, yeni ara yüzün dağınık ve kullanışsız olduğunu, izlenilen videoya odaklanmayı zorlaştırdığını söylüyor.

YouTube, bunun şimdilik yalnızca bir test olduğunu söylüyor. Eğer şirket, yeteri kadar olumsuz geri dönüş alırsa, bu tasarım hiçbir zaman hayata geçmeyebilir.