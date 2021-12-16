YouTube’da 1 trilyon izlenmeyi geçen ilk oyun Minecraft oldu

YouTube’da 1 trilyon izlenmeyi geçen ilk oyun Minecraft oldu

Minecraft, YouTube'ta 1 trilyondan fazla izlenme sayısı elde ederek bunu başarabilen ilk oyun olarak kayıtlara geçti.

İlk olarak 2011 yılında Mojang tarafından yayınlanan ve daha sonra 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, 600 milyonu aşan oyuncu sayısıyla oldukça popüler.

YouTube başta olmak üzere birçok platformda oldukça fazla izlenme sayısına ulaşan popüler oyun, yeni bir rekora imza attı.

MINECRAFT, YOUTUBE'DA 1 TRİLYON İZLENDİ

Minecraft; video paylaşım platformu YouTube’da toplam 1 trilyon izlenmeyi geride bıraktı ve bunu başarabilen ilk oyun oldu.

Dream ve TheAtlanticCraft gibi içerik oluşturucular; Minecraft topluluğunu canlı tutmak ve eğlendirmek adına içerikleri üreterek her ay milyonlarca görüntüleme elde ediyor.

Oyun dünyasının en büyük topluluklarından birisine sahip olan Minecraft; yıllar geçmesine rağmen popülerliğini büyük ölçüde korumayı başardı. Üstelik oyuncular, bu popülerliğin uzun yıllar boyunca devam edeceğini söylüyor.



