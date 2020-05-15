YouTube'daki yanıltıcı korona videolarında artış var

YouTube'da, düşündüğümüzden daha fazla yanıltıcı koronavirüs videosu olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal medyada birçok gönderi ve video paylaşıldı.

Ancak YouTube, şirket politikaları gereği koronavirüs ile ilgili haberleri 'hassas içerik' olarak etiketledi. Ayrıca şirket, bu videolarda herhangi bir reklam göstermeyeceğini açıklamış ve yanıltıcı videolara karşı savaş açtığını belirtmişti.

YOUTUBE'DA HALA BİRÇOK YANILTICI VİDEO VAR

Ottawa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, platformdaki birçok YouTube videosunun hala koronavirüs pandemisi hakkında yanlış bilgi içerdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, 1 gün boyunca YouTube'un arama çubuğuna 'coronavirus' ve 'covid-19' kelimelerini aratarak çıkan videoları analiz etti.

Çalışmada analiz edilen videoların yaklaşık yüzde 27.5'i, koronavirüs hakkında yanlış bilgi içeriyordu. Çalışmada analiz edilen 69 farklı yanıltıcı video, toplamda 62 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşmıştı.

Koronavirüs yayılma yolları, koronavirüs tedavisi, görülen semptomlar ve tedavi yöntemleri gibi konuları ele alan videoların, insanlara yanıltıcı bilgi verdiği tespit edildi.

Videolarda işlenen bazı yanıltıcı konulara örnek olarak; çeşitli komplo teorileri, koronavirüsün sadece bağışıklığı zayıflamış kanser hastalarını ve yaşlı insanları etkilediği, ilaç şirketlerinin tedavi yöntemini bulduğu ancak para kazanmak için bunları söylemediği gibi ifadeler yer alıyor.

GERÇEK VİDEOLAR İZLENMİYOR

Çalışma ayrıca, en çok bilgilendirici içeriğe sahip videoların profesyonel ve hükümet kuruluşları tarafından yayınlandığını, ancak bu videoların yalan videolar kadar izlenmediğini ortaya koydu.