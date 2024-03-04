YouTube'dan müjde: 'Resim içinde Resim' özelliği herkese açılıyor YouTube, "Resim içinde Resim" (PiP) uygulamasını tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunabilir.

ensonhaber.com

Kullanıcılara YouTube dışında gezinirken de videolar izlemeye devam etme imkanı sunan "Resim içinde Resim" (PiP) özelliği, tüm kullanıcılara açılabilir.

YouTube, kullanıcıların cihazlarındaki diğer uygulamaları kullanırken video izlemelerine olanak tanıyan bu özelliği 2021 yılında kullanıma sunmuştu.

Bu uygulama, şu an ABD'de tüm kullanıcılara, diğer ülkelerde ise yalnızca YouTube premium abonelerine özel olarak sunuluyor.

Yavaş yavaş tüm kullanıcılara açılıyor

Son raporlar, Avrupa'daki premium olmayan kullanıcıların da artık YouTube'un PiP özelliğine erişebildiğini gösteriyor.

PiP modu Türkiye'de dahil olmak üzere herkese sunulacak gibi görünüyor, ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

YouTube PiP özelliği nedir

YouTube PiP, YouTube'un "Picture-in-Picture" (Resim-içinde-Resim) özelliğine deniyor.

Bu özellik, YouTube'da bir video izlerken, videoyu küçük bir pencerede ekranda tutarak başka işler yapmanıza olanak tanıyor.

Bu şekilde, YouTube'daki videoları izlerken aynı anda diğer uygulamalarda veya web sitelerinde gezinebilir veya başka işler yapabilirsiniz.