YouTube'dan yeni karar: Shorts videoları artık 3 dakika oluyor Yeni alınan karara göre, YouTube Shorts videoları artık 3 dakikaya kadar yüklenebilecek. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

SHORTS UZUNLUĞU 3 DAKİKAYA ÇIKTI

15 Ekim tarihinden itibaren kullanıcılar, en fazla 3 dakikalık Shorts videoları hazırlayabilecek.

Ayrıca yakında Shorts kamerasının içerisinden YouTube videolarına erişerek Remix hazırlamak da mümkün olacak.

Son olarak, YouTube ana sayfanızda daha az Shorts önerileri görmenizi sağlayacak bir seçenek de eklendi.