Yurt dışından bile daha pahalı! ChatGPT Plus Türkiye fiyatı belli oldu ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatı, iOS uygulamasının ülkemizde yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Ancak yeni fiyat, birçok kullanıcıyı üzecek cinsten.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı.

ChatGPT iOS uygulaması, dün itibarıyla onlarca ülkede daha kullanıma sunuldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

ChatGPT Plus Türkiye fiyatı

ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatı, iOS uygulamasının ülkemizde yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.

ChatGPT Plus bugüne kadar tüm dünyada aylık 20 dolar olarak ücretlendirilirken, ülkemizdeki fiyatı ise aylık 499 TL olarak açıklandı.

App Store üzerinden ChatGPT Plus hizmeti almak isteyenler, yurt dışından daha yüksek para ödemek zorunda kalacak.

Söz konusu ücretin içerisinde, Apple'ın aldığı yüzde 30 komisyon oranı da bulunuyor. Bu nedenle ChatGPT, Türkiye’de dolar fiyatına göre daha az gelir elde ediyor.