Yüzde 45 daha hızlı: PlayStation 5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor. İşte yeni konsolun çıkış tarihi ve muhtemel özellikleri.

ensonhaber.com

Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi görmüştü.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

PlayStation 5 Pro geliyor

Geçtiğimiz günlerde PS5 satışlarında düşüş beklediklerini açıklayan Sony, "PS5 Pro" modelini piyasaya sürerek yeniden satışların yükselmesini hedefliyor.

PS5 Pro neler sunacak

Sızdırılan bilgiler arasında, PlayStation 5 oyunlarının Pro sürümünde daha yüksek çözünürlük ve kare hızı desteği alabileceği belirtildi.

PS5 Pro'nun işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı öne sürüldü.

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürlüğe kadar destek verebilecek.

GTA 6'ya yetişecek

Sızıntılara göre, PS5 Pro konsolu 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek.

Sony'nin PlayStation 5 Pro için 2024 yılını tercih etmesinin önemli bir nedeni var: Merakla beklenen GTA 6.

GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Sony, şimdiden oyun severleri heyecanlandıran GTA 6 çıkana kadar, PS5 Pro'yu piyasaya sürmek istiyor.