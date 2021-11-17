Zararlı yazılım nedeniyle hemen silmeniz gereken 7 Android uygulama

Android işletim sistemli akıllı telefonlara indirilen bazı uygulamaların kötü amaçlı oldukları tespit edildi. Uzmanlar, söz konusu uygulamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

ÜCRETLİ PAKETLERE GİZLİCE ÜYE YAPIYOR

Bu kötü amaçlı yazılımlardan bir tanesi de "Joker". Android işlerim sistemli akıllı telefonlara sızan ve kullanıcıları ücretli abonelik paketlerine üye yapan bu yazılım, son zamanlarda birçok uygulamada görüldü.

Kaspersky güvenlik şirketinde kötü amaçlı yazılım analisti olan Tatyana Shishkova, Google Play Store'da "Joker" kötü amaçlı yazılımı içeren 7 uygulama tespit ettiklerini duyurdu.

Bu durum, bahsi geçen uygulamaların tehlikeli olduğu anlamına geliyor. İşte joker kötü amaçlı yazılımı taşıdığı tespit edilen o uygulamalar:

Now QRcode Scan

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Dazzling Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

Classic Emoji Keyboard

Bu uygulamalardan en popülerinin 50 binden fazla indirildiği açıklandı. Ayrıca Google, söz konusu uygulamaları Google Play mağazasından kaldırdı.

Eğer siz de yukarıdaki uygulamalardan herhangi birini yüklediyseniz, hemen kaldırmanızda fayda var.

Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları detaylıca incelemeniz, sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.