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    Zehirli nanoplastikler, kutuplara kadar ulaştı

    Bilim insanları, kutup bölgelerinde ilk kez zehirli nanoplastikler keşfedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:02
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    Zehirli nanoplastikler, kutuplara kadar ulaştı

    Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

    Mikroplastikler (MP), 5 mm'en daha küçük olan ve çevrede kirliliğe sebep olan, çoğunlukla petrol türevli olup suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz polimerik parçacıklara deniyor.

    1 mikrondan küçük plastik parçacıkları ise nanoplastik olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda, insan sağlığını tehdit eden bu parçaların her bölgeye yayıldığı ortaya çıktı.

    Üstelik bilim insanları, artık kutup bölgelerinde bile nano plastiklere rastlandığını söylüyor.

    50 YILDIR GRÖNLAND'I TEHDİT EDİYOR

    Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden araştırmacılar, lastik parçacıkları da dahil olmak üzere zararlı plastiklerin 50 yıldır Grönland’ı kirlettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca uzmanlar, Antarktika kadar uzak bir bölgede bile bu parçaların izine rastladı.

    nanoplastik

    Uzmanlar, okyanustaki plastik miktarının 2040 yılına kadar üç katına çıkması beklendiğinden, insanlar ve diğer hayvanlar için büyük bir sorun oluşturabileceğinden endişe ettiklerini vurguluyor.

    MİKROPLASTİKLERİN ZARARLARI

    Mikroplastikler, doğayı tehdit ettiği gibi insanlara da ciddi zararlar verebiliyor. Biz farkında olmasak da bu yapılar çeşitli yollarla vücudumuza giriyor.

    Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gösteriyor.

    Ayrıca deniz canlılarının insanlar tarafından tüketilmesimikro-plastiklerin dolaylı yollardan insan vücuduna girmesine neden oluyor.


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