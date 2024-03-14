Zirve bir kez daha değişti! İşte en iyi kameraya sahip telefon
ensonhaber.com

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 157 puan alan Huawei P60 Pro+ modelini zirveye yerleştirmişti.

Şirket, yeni yapılan testlerde ise OPPO Find X7 Ultra modeline 157 puan vererek zirveye yeni bir ortak çıkardı.

Zirvenin yeni sahibi: OPPO Find X7 Ultra

Find X7 Ultra, dünyada bir ilke imza atarak çift periskop telefoto kamerası ile satışa çıkmıştı.

Telefonun arkasında ise şu kameralar yer alıyor:

50 megapiksel 1-inç Sony LYT-900 sensörlü ana kamera

50 megapiksel 1/1.95-inç Sony LYT-600 sensörlü ultra geniş açı kamera

50 megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX890 sensörlü 3x periskop kamera

50 megapiksel 1/2.51 -inç Sony IMX858 sensörlü 6x periskop kamera

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde: