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Zirve bir kez daha değişti! İşte en iyi kameraya sahip telefon

Zirve bir kez daha değişti! İşte en iyi kameraya sahip telefon DxOMark tarafından yapılan testlerde, OPPO Find X7 Ultra, en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi ve zirveyi Huawei P60 Pro+ ile paylaştı.