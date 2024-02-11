Zirvede iPhone'lar var: İşte 2023 yılında en çok satılan 10 telefon 2023 yılının tamamında en çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu. İlk 10'da sadece Apple ile Samsung'un bulunması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Teknoloji araştırma şirketi Canalys tarafından paylaşılan rapora göre, 2023 yılında en çok satan 10 akıllı telefon modeli belli oldu.

En çok satan 10 akıllı telefon listesinin ilk 5 sırasında iPhone modelleri yer alıyor. Samsung ise toplamda 3 modeliyle listeye girdi.

Öte yandan, Samsung'un amiral gemileriyle değil, bütçe dostu telefonlarla bu başarıyı göstermesi dikkat çekti.

Zirvede iPhone 14 Pro Max var

Güçlü A16 Biyonik çipi ve geliştirilmiş kamera sistemiyle iPhone 14 Pro Max, 2023'te 34 milyon adet gibi etkileyici bir satış gerçekleştirerek hakimiyetini pekiştirdi.

iPhone 15 Pro Max, üç ay sonra piyasaya sürülmesine rağmen 33 milyon adede yaklaşarak bu rakama yaklaştı.

Tüketiciler, Apple'ın en son amiral gemisi ürününe yoğun ilgi gösteriyor. Ancak bazı analistler, iPhone 15 serisinin selefine göre düşük performans gösterdiğini iddia ediyor.

İlginç bir şekilde, Samsung'un orta sınıf Galaxy A14 4G modeli, 19 milyon adet satışla altıncı sırada karşımıza çıktı.

Güney Koreli üreticinin Galaxy A04e ve A13 gibi bütçe dostu modelleri de ilk 10'a girmeyi başardı.

Samsung'un bütçe dostu segmentindeki güçlü performansı, uygun fiyatlı seçeneklere olan talebin devam ettiğini gösteriyor.

Sonuçta yılın en çok satan akıllı telefonları yenilik, fiyat ve tüketici tercihleri ​​arasındaki karmaşık etkileşimi ortaya koyuyor.

İşte 2023 yılında en çok satılan 10 telefon:

1. iPhone 14 Pro Max - 34 milyon

2. iPhone 15 Pro Max - 33 milyon

3. iPhone 14 - 29 milyon

4. iPhone 14 Pro - 29 milyon

5. iPhone 13 - 23 milyon

6. Samsung Galaxy A14 4G - 21 milyon

7. iPhone 15 Pro - 21 milyon

8. Samsung Galaxy A54 5G - 20 milyon

9. Samsung Galaxy A14 5G - 19 milyon

10. iPhone 15 - 17 milyon