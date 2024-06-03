Zirvedeki marka değişti: İşte en çok katlanabilir telefon satan markalar Counterpoint Research, 2024 yılının ilk çeyreğinde en çok katlanabilir telefon satan markaları açıkladı.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi.

Satışlarda zirve değişti

Counterpoint Research, 2024'ün popüler katlanabilir telefonlarını ve en çok satan markaları açıklandı.

İlk çeyrek verilerine göre, uzun süredir zirvede olan Güney Koreli Samsung, yerini Çinli üretici Huawei'ye bıraktı.

Samsung'un satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 düşerken, Huawei ise satışlarını yüzde 257 artırmayı başardı.

Huawei'in bu başarısı, büyük ölçüde Mate X5 modelinin Çin'deki satışları ve uzun zamandır beklenen 5G desteğinden kaynaklanıyor.

Ayrıca başka bir Çinli üretici olan Honor da katlanabilir pazarında satışlarını yüzde 460 artırarak üçüncü sıraya yerleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre katlanabilir telefon satışlarını yüzde 1,473 oranında artıran Motorola ise 4. sırada yer aldı.