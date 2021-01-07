Zoom CEO'su Eric Yuan, 2020'de en zengin insanlardan biri oldu

Zoom CEO'su Eric Yuan, 2020'de en zengin insanlardan biri oldu

2020 yılında etkisini gösteren koronavirüs salgını, Zoom şirketinin CEO'su Eric Yuan'ı dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Ayrıca bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı.

Zoom, geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

ZOOM DEĞERİNİ KATLANARAK ARTIRDI

Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyona kadar yükseldi.

Şirket, 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başladı. O zamanlar piyasa değeri 16 milyar dolara kadar yükselen Zoom, günümüzde koronavirüs salgını sayesinde piyasa değerini 98 milyar dolara kadar çıkarttı.

ERIC YUAN EN ZENGİNLER ARASINA GİRDİ

Zoom'un koronavirüs salgını nedeniyle artan popülaritesi, şirketin kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın servetine servet kattı.

Zoom hisselerindeki artış sonrası Eric Yuan dünyanın en zengin 100 isminden birisi oldu. Yuan'ın Zoom'daki hisselerinin yaklaşık 17 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.