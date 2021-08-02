Zoom, kullanıcı verilerini paylaştığı için 86 milyon dolar ödeyecek

Zoom, kullanıcı verilerini paylaştığı için 86 milyon dolar ödeyecek

Kullanıcı bilgilerini sosyal medya kuruluşları ile paylaşmakla suçlanan Zoom, açılan davada 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına yoğun ilgi gösterilmişti.

Zoom, 2020 yılında bir önceki yıla göre gelirlerini yüzde 326 artırarak 2.65 milyar dolar gelir elde etti. Ayrıca, Zoom hisselerindeki artış sonrası kurucu Eric Yuan, dünyanın en zengin 100 isminden birisi oldu.

Uygulamanın bu kadar popüler olması, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kişisel verileri bir kez daha gündeme getirdi.

GEÇEN YIL DAVA AÇILMIŞTI

Mart 2020’de ABD'de açılan davada, Zoom'un kullanıcı bilgilerini Facebook, Google ve Linkedin ile paylaştığı iddia edilmişti. Ayrıca davada, Zoom'un görüşmeleri izleyebildiği ve mahremiyeti ihlal ettiği de belirtilmişti.

ÜYELERE 86 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Mahremiyetin ihlali iddiaları nedeniyle kullanıcı kaybetmek istemeyen Zoom, 86 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dava kapsamında yer alan üyeler, üyelik türüne göre üyelik ücretinin belirli bir kısmını geri alacak.

Buna ek olarak, hukuk masrafları için de platformun 21 milyon dolar ödemesi isteniyor.





Zoom'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği Zoom için en büyük önceliktir ve kullanıcıların bize duyduğu güveni ciddiye alıyoruz.

Platformumuzda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyor ve gizlilikle güvenliği ön planda tutarak yapacağımız yeniliklere devam etmeyi heyecanla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.