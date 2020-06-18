Zoom, tepkiler nedeniyle uçtan uca şifreleme kullanacak

Zoom, yoğun eleştirilerden sonra tüm kullanıcılara uçtan uca şifreleme hizmeti sunacağını açıkladı.

Zoom; ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz günlerde Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

Ayrıca uygulamanın, bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı kofnerans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi. Daha sonra ise binlerce Zoom hesabının, yapılan saldırı sonucu ele geçirildiği tespit edildi.

Şirketin CEO’su Eric Yuan, Zoom’u kötü amaçlarla kullananlara karşı FBI ve diğer yerel kanun uygulayıcılarla çalışmak için uçtan uca şifreleme özelliğini ücretsiz aramalarda hariç tuttuklarını açıklamıştı.





UÇTAN UCA ŞİFRELEME HERKESE AÇILACAK

Zoom'un, sohbet içeriğinde kullandığı uçtan uca şifreleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılar için sunması ve ücretsiz kullanıcıların bu hizmetten faydalanamaması tepkilere neden olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada; artık uçtan uca şifrelemenin, programı ücretsiz olarak kullanan kullanıcıların da hizmetine açılacağı belirtildi.

Zoom, aldığı bu kararla uygulama hakkındaki eleştirileri az da olsa yatıştırmak istiyor.