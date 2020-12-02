Zoom'un değeri bir günde yüzde 14 düştü

Salgın döneminde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom, bir günde yüzde 14 değer kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen konferans uygulaması oldu.

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.

BİR GÜNDE YÜZDE 14 DEĞER KAYBETTİ

Zoom, son günlerde alışkın olduğumuzun aksine kötü haberler ile gündemde. Zoom'un hisseleri, salı günü yüzde 14 düşüş yaşayarak, şirkete tarihinin en kötü gününü yaşattı.

Zoom'un hisselerindeki bu keskin düşüş, platformun üçüncü çeyrek beklentilerini tutturmasına rağmen, kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlama trendine girmesi sonrası meydana geldi.

GELİRLERDE ARTIŞ VAR

Zoom, üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 oranında artırdı. Ancak yatırımcılar, Zoom'un uzun vadede 2020 yılındakine benzer bir kullanıcı artışına erişemeyeceğini düşünüyor.

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