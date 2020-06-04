Zoom'un piyasa değeri 58 milyar dolara ulaştı

Gizlilik sorunları nedeniyle yoğun eleştiri alan video konferans uygulaması Zoom'un piyasaya değeri, 58 milyar doları geride bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı. Ayrıca bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı.

Örneğin Facebook, geçtiğimiz günlerde grup görüntülü görüşme özelliği olan Messenger Rooms'u duyurmuştu.

Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

PİYASA DEĞERİ 58 MİLYAR DOLARI AŞTI

Koronavirüs pandemisi milyonları uzaktan çalışmaya, öğrenmeye ve sosyalleşmeye zorlayınca, sanal toplantı uygulaması Zoom'un kullanımı, nisan ayında dünya genelinde 30 kat arttı.

Firma sanal ortamda günlük 300 milyondan fazla katılımcı ağırlarken, ödeme yapan müşterilerini de üçe katladı.

Zoom, bu yıl 1.8 milyar dolar değerinde satış geliri beklediğini açıklarken, şirketin piyasa değeri de 58 milyar doları geride bıraktı.

ERIC YUAN, SERVETİNİ EN ÇOK ARTIRAN İŞ İNSANI OLDU

Milyarder iş insanlarının listelendiği Billionaire Index'e göre; Zoom'un kurucusu Eric Yuan'ın kişisel serveti, yüzde 121 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

Şu anda dünyanın en zengin 182. kişisi olan Yuan, bu artış ile birlikte yıl başından bu yana servetini en fazla artıran isim oldu.

Yuan, her ne kadar servetini katlanarak artırsa da Zoom'da yer alan birçok gizlilik sorunu nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi.

Uygulama, veri ihlalleri nedeniyle birçok kurum ve ülkede yasaklanmıştı.