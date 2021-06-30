ZTE, 20 GB RAM'li akıllı telefon geliştiriyor

18 GB'a RAM'e sahip Asus ROG Phone 5 Ultimate modeline rakip geliyor. ZTE, 20 GB RAM'li ilk akıllı telefon için çalışmalara başladı.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, her geçen gün yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Son zamanlarda ise birbirlerine rakip olan markalar, özellikle RAM konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmaya başladı.

Örneğin, Asus'un oyunculara hitap eden amiral gemisi modeli ROG Phone 5 Ultimate tam 18 GB'lik RAM kapasitesi sunuyor.

Bilgisayarlardan bile daha fazla RAM'e sahip akıllı telefonlar, artık tamamen pazarlama stratejisi haline gelmiş durumda.

ZTE'DEN 20 GB RAM'Lİ TELEFON

Çinli marka ZTE'nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Lu Qianhao, 20 GB RAM ile donatılmış bir akıllı telefon geliştirdiklerini açıkladı. ZTE temsilcisi söz konusu cihazla ilgili başka hiçbir detay paylaşmadı.

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, depolama biriminin bir kısmının RAM olarak kullanılabilmesini sağlayan yeni telefonlar satışa çıkarıyor.

Örneğin, Oppo Reno 6 Pro modeli 7 GB’a kadar RAM genişletmeyi destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, akıllı telefonun RAM'ini 12 GB'tan 19 GB'a yükseltebiliyor.

Redmi Note 10 Pro 5G de sanal bellek genişletme özelliğine sahip ilk Xiaomi modellerinden bir tanesi.

ZTE'nin geliştirdiği yeni modelin ise saf 20 GB RAM ile mi geleceği, yoksa sanal bellek yardımıyla 20 GB RAM'e mi yükseltileceği şimdilik bilinmiyor.

Ancak şu bir gerçek ki, eskiden kamera konusunda megapiksel savaşlarına giren üreticiler, şimdi de aynı savaşı RAM konusunda veriyor.