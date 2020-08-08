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    Zuckerberg: TikTok yasağı konusunda endişeliyim

    Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD hükümetinin popüler video paylaşım uygulaması TikTok'u yasaklama olasılığı hakkında ciddi endişelerinin olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:10
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    Zuckerberg: TikTok yasağı konusunda endişeliyim

    Verileri Çin ile paylaştığı iddiaları nedeniyle bir süredir ABD tarafından baskı altında bulunan Çinli video uygulaması TikTok, ABD'deki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

    Eğer Çinli şirket ABD'deki operasyonlarını satmazsa, Donald Trump'ın imzaladığı kararname devreye girecek ve TikTok ABD genelinde yasaklanacak.

    ZUCKERBERG: ENDİŞELİYİM

    6 Ağustos Perşembe günü bir topkantı sırasında çalışanlarıyla konuşan Facebook CEO'su Mark ZuckerbergTikTok’a yönelik ABD çapında gelecek olası bir yasak konusunda endilşeli olduğunu söyledi.

    Zuckerberg, olası bir yasak kararının uzun vadede kötü bir emsal teşkil edeceğini belirterek, konunun özenle ele alınması gerektiğini vurguladı.

    mark

    Zuckerberg’e TikTok’u satın almakla ilgilenip ilgilenmediğini de soruldu. Ancak tecrübeli CEO, bu konu hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

    Geçtiğimiz günlerde Apple'ın da TikTok'u satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, ancak ABD'li şirket iddiaları yalanlamıştı.

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