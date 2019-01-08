Teknolojinin kalbi CES 2019 başladı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2019, resmi açılış töreni ile kapılarını tüm dünyaya açtı. Amerika'nın Las Vegas şehrinin ev sahipliği yaptığı fuar, 11 Ocak Cuma günü sona erecek. Teknoloji meraklılarının oldukça ilgi göstereceği fuarda birçok büyük şirket, yeni ürünlerini tanıtacak.

BİRÇOK YENİ ÜRÜN TANITILACAK

Yeni bilgisayarlar, akıllı telefonlar, televizyonlar, akıllı robotlar ve daha birçok teknolojik ürünün tanıtılacağı CES 2019, onlarca ülkeden katılımcıları ağırlayacak. Fuara çeşitli ülkelerden toplam 200 bin kişinin katılması bekleniyor. Özellikle bu yıl kullanımı bir hayli artan yapay zekanın ve önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak 5G teknolojisinin fuarda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

LG YENİ 8K EKRANLARINI DUYURDU

CES 2019, ayrıca yeni televizyonlarla da tanışmamıza vesile olacak. Özellikle son teknoloji 8K çözünürlüklü televizyonların büyük ilgi görmesi bekleniyor. Fuarda LG, 88 inç 8K OLED ekran, 65 inç 8K OLED ekran ve 65 inç 4K OLED ekranlarını tanıttı.





5G VE KATLANABİLİR TELEFONLAR TANITILACAK

Diğer bir ilgi alanı ise 5G teknolojisi olacak. Yavaş yavaş hayatımıza girecek 5G'yi destekleyen akıllı telefonlar fuarda tanıtılacak. Ayrıca son zamanlarda büyük üreticilerin üzerinde çalıştığı yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların da fuarda tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan büyük üreticilerin CES 2019'daki resmi etkinlik takvimi de aşağıdaki gibi olacak:

LG Electronics – 7 Ocak Pazartesi TSİ 19:00

Qualcomm – 7 Ocak Pazartesi TSİ 23: 00

Samsung – 8 Ocak Pazartesi TSİ 01:00

Verizon – 8 Ocak Salı TSİ : 03 : 00

Sony – 8 Ocak Pazartesi TSİ 04:00

Fuarda yeni tanıtılacak teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz...