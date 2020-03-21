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Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik" açıklamasını yaptı.

AA | 21.03.2020 - 16:44..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 'Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Bakanlık olarak bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.

Varank, teknopark ekosisteminin katma değerli üretim için taşıdığı öneme değinerek, buralardaki kabiliyetlerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

NİSAN SONUNA KADAR EVDEN ÇALIŞACAKLAR

Varank, "Koronavirüs tehdidine karşı sektörlerimizi ve işgücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla buralardaki firmalarımızı ve işgücümüzü, olası salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk adım olarak Zehra Hanım ve Berat Bey’le ortak bir karar alıp, teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkân sağladık." dedi.

Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak

'2 AY KİRA ALINMAYACAK'

Bakan Varank, işgücünün korunması kadar firmaların da direncini artırmayı da çok önemsediklerini vurgulayarak, "İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da '2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın' dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerini kapsam dışı tuttuk." ifadelerini kullandı.

'5 BİN 682 FİRMA YARARLANACAK'

Tüm teknopark firmalarının bu düzenlemeden faydalanabileceğini kaydeden Varank, "Ülke genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firmamız var. Bu firmalarda yüzde 83’ü Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişi çalışıyor. Bakanlığımız teknoparklara bugüne kadar 1 milyar 200 milyon lira hibe verdi. Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Yönetici şirketlerimiz koronavirüs riskiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek. Devletimizin sunduğu destekler, özel sektörün işbirliğiyle çok daha etkili hale gelecek. El birliğiyle ve milli bir duruşla riski asgariye indirip, bu sorunların üstesinden kalkacağız." diye konuştu.

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