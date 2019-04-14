Teksas'taki kasırgada 2 çocuk öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin doğusunda etkili olan kasırga felakete yol açtı.

Angelina County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobildeki 3 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

4 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Franklin'de ve Teksas'ta etkili olan kasırgada en az 10 kişinin yaralandığı Teksas'ın doğusunda bazı ev ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Prefabrik evlerin de hasar gördüğü kasırga felaketinde, araçların devredildiği belirtildi.

Franklin'de yaklaşık 4 bin kişinin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.