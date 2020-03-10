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Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, tadilat ve tefrişatı tamamlanan adliye binası hizmet vermeye başladı.

AA | 10.03.2020 - 17:44..
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Tel Abyad'da Türkiye'nin desteğiyle bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan kamu binaları hizmete alınıyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, Türkiye'deki kamu kuruluşlarının danışmanlık hizmeti sağladığı Tel Abyad Adliyesi'nde Suriyeli hakim, savcı ve personel göreve başladı.

Tel Abyad Adliyesi'nde tüm mahkemeler başvuruları kabul ediyor.

Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKUR

Suriyeli hakim ve savcılar, güvenliğin Şırta adı verilen yerel polis gücü tarafından sağlandığı Tel Abyad'da adliyenin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduklarını, Barış Pınarı Harekatı ile bölgelerine huzurun geldiğini, adalet mekanizmasının da devreye girmesiyle bölgedeki sosyal hayatın eskisinden daha iyi olacağını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

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